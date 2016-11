Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Die Technik des MacBook Pro: Das 15"-Modell mit Touch Bar Das große Modell mit Touch Bar ist das Highlight und Flaggschiff aus Apples Laptop-Serie. Hier konnten die Entwickler zeigen, was sie können. Denn Platz und Budget sind etwas großzügiger als beiden restlichen Modellen. Umso interessanter ist es, sich mit der aufwändigen Technik zu befassen, die Apple in diesen Geräten bietet. Durch die aktuelle Kontroverse um Preise und Schnittstellen geriet die Technik in den Hintergrund, aber in diesem Beitrag spielt sie die Hauptrolle. Wir beschreiben ausführlich, welche Technik verbaut ist und welche Gründe es dafür gibt. Hat Apple wirklich die besten Komponenten verbaut, oder sind andere Hersteller mittlerweile besser (und billiger)? Wir beschreiben auch, welche Unterschiede es bei den verschiedenen Modellen gibt. (Spielzeit: 66 Minuten.)

