jetzt buchen Thunderbolt und USB-C: Was man als Anwender jetzt wissen muss Ein Anschluss für alles: Das klingt so, als ob es keine Fragen mehr gäbe. Man verbindet einfach alles mit dem gleichen Kabel. Allerdings klappt das nicht. Denn obwohl wir nun USB, Ethernet und Video über den gleichen Anschluss bekommen, bedeutet das nicht, dass es keinen Unterschied zwischen USB, Ethernet und Video mehr gäbe. Ein Video-Kabel mit USB-C-Anschluss überträgt womöglich keine Daten (sondern nur Video). Und ein Thunderbolt-Kabel, welches Daten und Video gleichzeitig übertragen könnte, überträgt vielleicht nur Daten (aber kein Video), weil der Hersteller ein paar Cent sparen wollte. Man muss in Zukunft höllisch aufpassen, was man kauft. Wir erklären, warum das so ist und wie man die richtigen Kabel und Adapter findet. (Spielzeit: 27 Minuten.)

