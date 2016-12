Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Ticket Diesen Film

jetzt buchen Der großartige Jahresrückblick 2016! (1/3) Unser gut gelaunter Jahresrückblick lädt dazu ein, sich noch einmal über die unterhaltsamsten Momente des Jahres zu freuen. Wir picken uns in loser Folge jene Dinge heraus, die uns selber interessiert haben, ohne uns zu sehr auf die sattsam bekannten News zu konzentrieren, die wir erst in den letzten Wochen diskutiert hatten. Denn auch abseits der Mega-Seller iPhone und iOS gab's jede Menge Neuheiten, selbst wenn es für uns Computer-Fans natürlich nie genug sein kann. Der Mac kam definitiv zu kurz, aber immerhin sind macOS Sierra und die MacBook Pro-Modelle interessant und ambitioniert. Richtig spannend war Apples Auseinandersetzung mit dem FBI. In drei Teilen erzählen wir von den großen und kleinen Skandalen und Kuriositäten des Jahres 2016. (Spielzeit: 33 Minuten.)

Prepaid Kleines Abo Super-Abo 3 Filme 10 Filme 25 Filme

pro Monat 50 Filme

pro Monat Gültigkeit

3 Tage Laufzeit

3 Monate Laufzeit

12 Monate Keine Kündigung nötig, endet automatisch Verlängert sich um 3 Monate, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. Verlängert sich jährlich, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. 2,99 €

einmalig Prima zum

Reinschnuppern! 5,99 €

pro Monat

Vierteljährliche Abrechnung 4,99 €

pro Monat

Jährliche Abrechnung Buchen Buchen Buchen Zahlungsweise: In Deutschland per Lastschrift.

Andere Länder per Überweisung. Ausgewählt: Ticket

Preis: 2,99 Euro einmalig