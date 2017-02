Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Ticket Diesen Film

jetzt buchen Das Geld ist da! Aber wo bleibt die Qualität? Apple ist nicht nur die reichste Firma der Welt geworden, sondern es ist auch die Firma mit den meisten Möglichkeiten. Denn zusätzlich zu einem schier unendlichen Vermögen kommt noch eine ungewöhnlich breit gefächerte Kompetenz hinzu: Es ist unfassbar, wie viele Technologien bei Apple unter dem eigenen Dach entwickelt und beherrscht werden. Apple ist buchstäblich die Firma der unbegrenzten Möglichkeiten. Warum also haben viele Anwender den Eindruck, dass die Anzahl der Software-Bugs und der vernachlässigten Produkte gestiegen ist? Verblüffend ist vor allem, wie banal viele dieser Fehler sind, im Sinne von "leicht zu entdecken". Warum kümmert sich dann niemand darum? Oder ist dieser Eindruck falsch? Wir gehen der Frage nach, ob das nur eine vorübergehende Phase ist, oder ob es so bleiben wird. (Spielzeit: 44 Minuten.)

Prepaid Kleines Abo Super-Abo 3 Filme 10 Filme 25 Filme

pro Monat 50 Filme

pro Monat Gültigkeit

3 Tage Laufzeit

3 Monate Laufzeit

12 Monate Keine Kündigung nötig, endet automatisch Verlängert sich um 3 Monate, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. Verlängert sich jährlich, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. 2,99 €

einmalig Prima zum

Reinschnuppern! 5,99 €

pro Monat

Vierteljährliche Abrechnung 4,99 €

pro Monat

Jährliche Abrechnung Buchen Buchen Buchen Zahlungsweise: In Deutschland per Lastschrift.

Andere Länder per Überweisung. Ausgewählt: Ticket

Preis: 2,99 Euro einmalig