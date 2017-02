Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Die großartige Rundschau! (Woche 4/2017) Diesmal gibt's eine Rundschau im Eiltempo, aber dennoch mit erstaunlichen und lehrreichen Neuheiten aus der Welt der Bits und Bytes. Das iPhone 7 in "Jet Black" macht wegen der glänzenden Oberfläche etwaige Kratzer besonders gut sichtbar. Manche Magazine haben sogar behauptet, dass das Gehäuse bereits durch Abwischen mit einem Tuch verkratzt. Da wir unser Exemplar nun seit einem halben Jahr in Gebrauch haben, ist es unterhaltsam, die Oberfläche mit starker Vergrößerung zu untersuchen. Als zweites Thema (welches wir aus Zeitgründen nicht ganz fertig bekommen haben, weswegen eine Fortsetzung folgen wird) haben wir die Steigerung unserer famosen Berühmtheit in Angriff genommen. Eine Anleitung dafür gab's bei Tante Google. (Spielzeit: 22 Minuten.)

