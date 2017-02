Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Eigene Gesten für das Trackpad und eigene Buttons für die Touch Bar! Der Mac bietet viele vordefinierte Gesten, die man mit dem Trackpad benutzen kann. Aber die Funktionen sind von Apple vorgegeben. Ein erstaunliches Programm erlaubt es nun, beliebige Gesten mit eigenen Funktionen zu verbinden. Zum Beispiel kann ein Drei-Finger-Tap eine bestimmte Webseite laden. Oder ein Wischen mit vier Fingern öffnet bestimmte Programme. Damit nicht genug: Man kann diese Funktionen auch als Button in die neue Touch Bar legen: So erreicht man blitzschnell oft benötigte Bookmarks oder kann seine drei wichtigsten Office-Programme starten. Die Möglichkeiten sind schier endlos. Gerd Ohlweiler zeigt in diesem Beitrag, wie man solche Aktionen anlegt und organisiert, und was man sich von dem Programm erwarten kann. (Spielzeit: 29 Minuten.)

