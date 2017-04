Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Tim Cook: Die Zukunft der Profi-Macs Tim Cook sah sich genötigt, etwas zur Zukunft der Profi-Macs zu sagen. In seinen Äußerungen bezog er sich allerdings nicht auf bestimmte Produkte, sondern es ging ihm allgemein um professionelle Kunden, speziell aus dem kreativen Bereich, die traditionell eine hohe Rechenleistung benötigen. Er sagte, die Bedürfnisse dieser Kunden sei nach wie vor eine Priorität bei Apple. Das ist durchaus bemerkenswert. Der derzeit angebotene Mac Pro wurde jahrelang nicht aktualisiert. Wie kann Tim Cook also behaupten, diese Kunden wären eine Priorität für Apple? Da muss schon etwas sehr Überzeugendes kommen, um die lange Durststrecke vergessen zu machen. Aber wenn es zu spät kommt, dann spielt es keine Rolle mehr. Was könnte wohl in Apples Laboren vor sich gehen? (Spielzeit: 32 Minuten.)

