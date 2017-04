Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Updates! Was ist neu bei macOS, iOS und watchOS? Apple hat gerade einen Schwung neuer Funktionen veröffentlicht, und zwar für Mac, iPhone, iPad und Apple Watch. Es dürfte also für jeden etwas dabei sein. Die Änderungen liegen natürlich in den Details, und man findet sie nicht sofort. Deswegen stellen wir sie hier in rascher Folge vor. Manche der neuen Funktionen sind höchst obskur, etwa der "Theater-Modus" der Apple Watch. Unseren Zuschauern gefällt das allerdings gut, jedenfalls ist eines unserer Votings so ausgefallen. Spektakulär ist eine Funktion zum Auffinden verlorener AirPods, mit der man einen brachial lauten Lärm erzeugt. Ein großer Spaß! (Speziell wenn gerade jemand die Dinger im Ohr hat.) Weiteren Schabernack und eine Menge höchst seriöser Neuheiten zeigt Gerd Ohlweiler. (Spielzeit: 29 Minuten.)

