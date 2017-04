Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Ticket Diesen Film

jetzt buchen Mac Pro: Apple startet neu Es war eine der ungewöhnlichsten Ankündigungen in Apples Geschichte: Apple will den Mac Pro neu auflegen, aber das ist noch nicht der interessanteste Aspekt. Der interessanteste Aspekt ist Apples Eingeständnis, dass sie über lange Zeit eine falsche Strategie verfolgt und sich erst kürzlich entschlossen hatten, eine Kehrtwende einzuleiten. Offenbar war sogar das Ende des Mac Pro bereits besiegelt, was erklärt, warum es nie ein Update gab. Aber warum ist das einst so stolz präsentierte Projekt so grandios gescheitert? Warum hat Apple keinen Versuch unternommen, es zu retten? Welchen Plan hatte Apple für seine zahlreichen professionellen Anwender? In der Sendung untersuchen wir, wie Apple diese Fragen beantwortet hat und was wir davon halten können. (Spielzeit: 72 Minuten.)

Prepaid Kleines Abo Super-Abo 3 Filme 10 Filme 25 Filme

pro Monat 50 Filme

pro Monat Gültigkeit

3 Tage Laufzeit

3 Monate Laufzeit

12 Monate Keine Kündigung nötig, endet automatisch Verlängert sich um 3 Monate, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. Verlängert sich jährlich, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. 2,99 €

einmalig Prima zum

Reinschnuppern! 5,99 €

pro Monat

Vierteljährliche Abrechnung 4,99 €

pro Monat

Jährliche Abrechnung Buchen Buchen Buchen Zahlungsweise: In Deutschland per Lastschrift.

Andere Länder per Überweisung. Ausgewählt: Ticket

Preis: 2,99 Euro einmalig