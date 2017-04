Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Ticket Diesen Film

jetzt buchen HomeKit: Welche Geräte gibt es und was kosten sie? Wie kann man konkret seinen Haushalt verbessern, indem man sich von den neuen HomeKit-Geräten helfen lässt? Wie spart man Geld, und wie bringt man etwas mehr Komfort und Spaß in die Bude? Und wie schafft man das mit Geräten, die man ohne große Bastelei einfach kaufen und einschalten kann? Genau dieser Frage widmet sich unsere Sendung. Wir zeigen eine Reihe von Geräten, die unterschiedlichste Aufgaben im Haushalt erledigen können. In kurzen Video-Clips (vom jeweiligen Hersteller) betrachten wir die Geräte in Aktion. Das ist nicht gedacht als Werbung für diese konkreten Produkte, sondern als Ausgangspunkt, um sich einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten zu verschaffen. Es ist erstaunlich, was es bereits am Markt gibt. (Spielzeit: 40 Minuten.)

Prepaid Kleines Abo Super-Abo 3 Filme 10 Filme 25 Filme

pro Monat 50 Filme

pro Monat Gültigkeit

3 Tage Laufzeit

3 Monate Laufzeit

12 Monate Keine Kündigung nötig, endet automatisch Verlängert sich um 3 Monate, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. Verlängert sich jährlich, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. 2,99 €

einmalig Prima zum

Reinschnuppern! 5,99 €

pro Monat

Vierteljährliche Abrechnung 4,99 €

pro Monat

Jährliche Abrechnung Buchen Buchen Buchen Zahlungsweise: In Deutschland per Lastschrift.

Andere Länder per Überweisung. Ausgewählt: Ticket

Preis: 2,99 Euro einmalig