jetzt buchen Apple Watch: Viele gute Tricks, die nicht jeder kennt! Nun haben wir die Apple Watch bezahlt, und nun wollen wir auch etwas Spaß damit haben. Das ist allerdings gar nicht so einfach. Nicht nur hat Apple zahlreiche wichtige Funktionen gut versteckt, sondern es sind teilweise obskure Kombinationen aus tippen, wischen, stärker tippen, drehen und drücken, die man sich merken muss. Das führt dazu, dass die Apple Watch mehr kann, als die meisten Anwender wissen. Das Gute daran ist, dass es immer noch etwas zu entdecken gibt. Und genau das machen wir in diesem Beitrag: Wir haben eine Reihe an Tricks gesammelt, von denen wir glauben, dass sie erstens nützlich sind, und dass sie zweitens nicht jeder Anwender kennt (oder schon wieder vergessen hat). Viel Spaß! (Spielzeit: 30 Minuten.)

