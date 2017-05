Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Die großartige Rundschau! 1/4 (Woche 19/2017) Diesmal haben wir wieder die gesamte Live-Sendung freigeräumt für eine besonders muntere und themenreiche Rundschau. Den Anfang machen die neuen Surface Laptops von Microsoft, die in der Presse als große Offenbarung gefeiert wurden, während Apple für seine Laptops derzeit eine Menge Kritik einstecken musste. Was ist so neu und anders an den Microsoft-Geräten? Derzeit kann man sie noch nicht kaufen, aber wir wagen einen ersten Blick auf die Webseite. Immerhin kann man dort die technischen Daten und die Preise vergleichen. Wie steht Apple im Vergleich da? Hat Apple die technische Führung verloren? Ist Apple schlicht zu teuer geworden? Ein Vergleich der Daten ist sehr interessant. Zweites Thema der Rundschau: Wann bringt Apple einen echten Nachfolger des MacBook Air? (Spielzeit: 32 Minuten.)

