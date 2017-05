Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Die großartige Rundschau! 4/4 (Woche 19/2017) Im vierten und letzten Teil der Rundschau widmen wir uns hauptsächlich unserer Wunschliste für die WWDC. Dabei versuchen wir, konstruktive Vorschläge zu sammeln, wie man die aktuellen Produkte noch besser machen könnte, und wie man den einzelnen Plattformen eine neue Richtung geben könnte. Dabei scheint macOS fest im Sattel zu sitzen, während iOS große Spannungen zwischen iPhone und iPad aushalten muss. Vielleicht wagt Apple ja einen neuen Start für die iPads, damit diese zu einer echten PC-Alternative werden können? Als kleine Abschweifung am Anfang der Sendung zeigen wir, wie man Klingeltöne beim iPhone konfiguriert. Apple betreibt einen eigenen Store für Klingeltöne, den die meisten von uns vor zehn Jahren zuletzt gesehen haben. Stimmt's? (Spielzeit: 32 Minuten.)

