Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Ticket Diesen Film

jetzt buchen Trips: Googles erstaunlicher Reiseplaner Eine Urlaubsreise kann mitunter erstaunlich komplex sein, gerade wenn man in begrenzter Zeit möglichst viel sehen und unternehmen will. Es gibt Flugtickets, Hotelbuchungen, Anfahrten. Vor Ort möchte man vielleicht einen Weg durch die Stadt so planen, dass man mit der kürzesten Strecke die meisten Sehenswürdigkeiten erreicht, und zwar dann, wenn diese auch geöffnet haben. Man müsste sich im Grunde ein paar Tage Urlaub nehmen, um alles zu planen. Googles neue Schnüffel-App schnüffelt jedoch derart klug durch alle Fakten, dass es am Ende sogar Sinn ergibt. Die App kombiniert Reisedaten, Straßenkarten, Öffnungszeiten und das aktuelle Horoskop zu einem funktionierenden Plan. Man drückt einen Knopf, und schon ist man im Nirwana. Super! (Spielzeit: 24 Minuten.)

Prepaid Kleines Abo Super-Abo 3 Filme 10 Filme 25 Filme

pro Monat 50 Filme

pro Monat Gültigkeit

3 Tage Laufzeit

3 Monate Laufzeit

12 Monate Keine Kündigung nötig, endet automatisch Verlängert sich um 3 Monate, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. Verlängert sich jährlich, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. 2,99 €

einmalig Prima zum

Reinschnuppern! 5,99 €

pro Monat

Vierteljährliche Abrechnung 4,99 €

pro Monat

Jährliche Abrechnung Buchen Buchen Buchen Zahlungsweise: In Deutschland per Lastschrift.

Andere Länder per Überweisung. Ausgewählt: Ticket

Preis: 2,99 Euro einmalig