iPhone 8: neue Gerüchte, neue Bilder!

Wir diskutieren in dieser Sendung die aufregenden neuen Gerüchte, die sich um das iPhone 8 verdichten. Wir präsentieren die plausibelsten und interessantesten Design-Studien. Viel Wirbel lösen derzeit einige Vorhersagen des Analysten Ming Chi-Kuo aus, der beim iPhone schon öfters richtig lag. Das iPhone 8 soll demnach keineswegs der Nachfolger der 7er-Baureihe werden, sondern soll als zusätzliches High-End-Modell in begrenzten Stückzahlen auf den Markt kommen und sich über der heute bekannten Modellreihe ansiedeln, diese aber nicht ersetzen. Manche Quellen spekulieren, dass es einen Einstiegspreis um die 1200 Dollar geben könnte. Ist das realistisch? Welche irren Features könnten einen so hohen Preis rechtfertigen? Was passiert mit den normalen 7er-Modellen? (Spielzeit: 59 Minuten.)