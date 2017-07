Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen iPad in der Praxis: Wie alltagstauglich ist iOS 11? Wie nahe kommt ein iPad mit iOS 11 einem modernen Laptop? Gibt es noch eine Lücke, und wie groß ist sie? Vermutlich wird uns diese Frage noch jahrelang beschäftigen, aber es macht Spaß, den technischen Fortschritt zu beobachten. Aus diesem edlen Grund betrachten wir iOS 11 und das iPad Pro aus dem Blickwinkel alltäglicher Aufgaben. (Einen ausführlichen Test aller neuer Funktionen hatten wir ja bereits in anderen Sendungen durchgeführt.) Die Idee der Sendung ist, die vielen kleinen und großen Helfer in den Vordergrund zu stellen, die für den Alltagsgebrauch wichtig ist. Beispielsweise, wie man eine Webseite in ein PDF verwandelt, dieses mit Pfeilen und Markierungen versieht und danach versendet. Oder: Wie bekommt man zwei Webseiten nebeneinander dargestellt? (Spielzeit: 34 Minuten.)

