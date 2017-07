Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Little Snitch 4: Die beliebte Sicherheits-Software bekommt ein Update! Wir zeigen die wichtigsten neuen Funktionen von Little Snitch 4. Wer Little Snitch nicht kennt, hat etwas verpasst: Es gehört zu den bekanntesten Mac-Programmen. Man kann damit beobachten, welche Applikationen plötzlich Verbindungen ins Internet aufbauen. Beispielsweise könnte ein Grafik-Programm dauernd (und ungefragt) den Server des Herstellers anfunken. Will man das? Falls nicht, kann man sehr präzise steuern, welche Verbindungen untersagt werden. Üblicherweise wird man die "gewöhnlichen" Verbindungen erlauben, aber man möchte gerne gefragt werden, wenn etwas Ungewöhnliches geschieht. Man kann sich dann erstmal anzeigen lassen, wozu die Verbindung dient und ob der Server allgemein bekannt ist. In der Sendung zeigen wir die Neuheiten von Version 4. (Spielzeit: 32 Minuten.)

