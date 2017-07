Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Ticket Diesen Film

jetzt buchen Die sehr peinliche Hublobelei (3/3) Ist das peinlich! Befreit von jeglicher Scham setzen wir die rosa Brille auf und jubeln über alles, was uns bei Apple in letzter Zeit gut gefallen hat. Warum tun wir das? Weil wir normalerweise jedes Schräubchen fünfmal umdrehen, abwägen und kritisieren, damit uns bloß niemand vorwerfen kann, wir wären nicht objektiv. Aber bei aller objektiven Distanz verliert man manchmal den Blick auf die Magie, auf das Großartige, auf das Erstaunliche. Diese Dinge sind subjektiv, das stimmt. Aber das bedeutet nicht, dass man sie nicht feiern dürfte. Man darf! Und man soll! Deswegen feiern also wir in drei feinen Sendungen jene Dinge, die uns selbst begeistern. Es ist der schöne, bunte Kindergeburtstag -- und wer meckert, bekommt keinen Kuchen. (Spielzeit: 36 Minuten.)

Prepaid Kleines Abo Super-Abo 3 Filme 10 Filme 25 Filme

pro Monat 50 Filme

pro Monat Gültigkeit

3 Tage Laufzeit

3 Monate Laufzeit

12 Monate Keine Kündigung nötig, endet automatisch Verlängert sich um 3 Monate, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. Verlängert sich jährlich, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. 2,99 €

einmalig Prima zum

Reinschnuppern! 5,99 €

pro Monat

Vierteljährliche Abrechnung 4,99 €

pro Monat

Jährliche Abrechnung Buchen Buchen Buchen Zahlungsweise: In Deutschland per Lastschrift.

Andere Länder per Überweisung. Ausgewählt: Ticket

Preis: 2,99 Euro einmalig