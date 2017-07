Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Die großartige Sommer-Rundschau XXL! (2/5) Im zweiten Teil unserer Sommer-Rundschau geht es um das iPhone 8, als eines von drei Themen. Warum soll es so teuer werden (sofern die Gerüchte stimmen)? Wir entwerfen dazu eine ganz eigene Theorie und versuchen, die teils widersprüchlichen Behauptungen der Gerüchteküche unter einen Hut zu bringen. Als zweites Thema zeigt Gerd Ohlweiler die neue Version von »Lightroom Mobile«. Die App ist kostenlos und bietet eine erstaunlich gute Bildbearbeitung für iPhone und iPad. Man kann damit seinen Fotos den letzten Schliff geben. Das dritte Thema beschäftigt sich mit Apple Music. Eine neue Funktion ermöglicht das »Folgen« von Personen, sodass man die Sammlung dieser Leute ansehen kann. Wir probieren es kurz aus und fragen die Zuschauer nach ihrer Meinung. (Spielzeit: 34 Minuten.)

