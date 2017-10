Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Die großartige Sommer-Rundschau XXL! (3/5) Während unserer kurzen Sommerpause wird das »Kanzlerduell« im TV ausgefochten. Grund genug, um die politische Stimmung unter unseren Zuschauern auszuloten. Wer hat sich bereits entschieden? Wer wird für welche Richtung abstimmen? Um den Grusel noch weiter zu steigern, werden Gerd und Jörn ein paar geheimnisvolle Andeutungen machen, wie sie voraussichtlich abstimmen werden. Danach berichtet Gerd über seine Erfahrungen mit dem neuen iPad Pro 10,5". Zuvor hatte er ja das iPad Air kaum noch benutzt, und wir wollen herausfinden, was sich geändert hat, und warum. Das dritte Thema befasst sich wissenschaftlich mit der Frage, ob Leute, die mit dem iPad fotografieren, doof aussehen. Wir machen den Test. (Spielzeit: 27 Minuten.)

