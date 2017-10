Keynote-Stammtisch: Das iPhone X und die Display-Nase

Wir untersuchen mögliche Gründe für Apples Entscheidung, die "Sensor Bar" in das kostbare Display des iPhone X hineinragen zu lassen. In den Foren und auf den üblichen Webseiten wird diese Entscheidung teilweise heftig kritisiert. Apple war sich dessen sicherlich bewusst. Warum also hat man sich für diese Variante entschieden? Was ist der Vorteil? Wir vergleichen ein paar alternative Designs und versuchen, die Entscheidung von Jony Ive zu verstehen. Außerdem stellt sich natürlich die Frage, was es für das Layout der Apps bedeutet. Ist der schwarze Balken nun dauernd im Weg? Oder müssen die Inhalte den Bereich komplett meiden? Hätte man die "Ohren" dann nicht ebenso gut abschneiden oder mit schwarzen Pixeln füllen können? Tatsächlich gibt es gute Antworten auf diese Fragen. (Spielzeit: 36 Minuten.)