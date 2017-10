A11 Bionic: Details über Apples neuen Prozessor

Der A11 Bionic ist sicherlich der spektakulärste Chip, den Apple jemals produziert hat. Noch ist er nicht lieferbar, aber man kann bereits sehr spannende Details aus den vorhandenen Dokumenten und Vorführungen ableiten, auch wenn man in manchen Punkten auf Schätzungen zurückgreifen muss, die sich später noch konkretisieren müssen. Der A11 Bionic ist aufregend, weil er zahlreiche neue Technologien enthält, die Apple im Alleingang entwickelt hat. Wir beschreiben, was man schon weiß oder halbwegs plausibel schätzen kann, und wie es sich im Alltag auswirken wird. Die Performance ist verblüffend. Vor allem die neuen, hochspezialisierten Module wie die "Neural Engine" oder der neue ISP werden die Anwendungen in Zukunft stark beschleunigen. (Spielzeit: 53 Minuten.)